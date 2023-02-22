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Происшествия

Псковичку будут судить за удар невестки банкой

Псковичке, ударившей свою невестку, грозит до двух лет лишения свободы за избиение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

Свекровь в ходе конфликта ударила свою невестку банкой по голове, причинив ей легкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Пскова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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