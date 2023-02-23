Продолжается розыск пропавшего год назад великолучанина

13:35, 23 февраля 2023, ПАИ

Местонахождение 39-летнего Александра Лобанова продолжают устанавливать сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение великолучанина неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).