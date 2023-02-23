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Виктор Золотов: 23 Февраля объединяет всех, кто однажды присягнул на верность Родине

С праздником, символизирующим мощь и славу российского воинства, поздравил россиян директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«23 Февраля объединяет всех, кто однажды присягнул на верность Родине и исполняет свой ратный долг по зову сердца. Мы все в одном строю — армия и флот, органы безопасности и правопорядка, добровольцы и ветераны — обеспечиваем суверенитет и безопасность любимой Отчизны», — сказал он.

Виктор Золотухин также поблагодарил всех, кто сегодня плечом к плечу вновь противостоит попыткам ослабить Россию, лишив её права на самостоятельную и полноценную жизнь. 

«В этот праздничный день желаю всему личному составу войск Национальной гвардии, всем братьям по оружию крепкого здоровья, новых побед и успехов на благо нашей Родины», — заключил генерал армии. 

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