Межрегиональный Кубок по ММА состоится в Великих Луках
Десятый межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в СОК «Стрелец» в Великих Луках 25 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Псковской и Смоленской областей и других регионов.
Отметим, что данный Кубок является сильным подготовительным стартом для первенства и чемпионата СЗФО по ММА, который пройдёт в Великих Луках с 23 по 27 марта.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 февраля 2023
В Островском районе сотрудники УФСИН приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам