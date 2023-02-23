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Спорт

Межрегиональный Кубок по ММА состоится в Великих Луках

Десятый межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в СОК «Стрелец» в Великих Луках 25 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Фото: «ПАИ. Спортинформ»

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Псковской и Смоленской областей и других регионов.

Отметим, что данный Кубок является сильным подготовительным стартом для первенства и чемпионата СЗФО по ММА, который пройдёт в Великих Луках с 23 по 27 марта.

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