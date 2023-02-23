Межрегиональный Кубок по ММА состоится в Великих Луках

16:39, 23 февраля 2023, ПАИ

Десятый межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в СОК «Стрелец» в Великих Луках 25 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Псковской и Смоленской областей и других регионов.

Отметим, что данный Кубок является сильным подготовительным стартом для первенства и чемпионата СЗФО по ММА, который пройдёт в Великих Луках с 23 по 27 марта.