В Бугрово можно встретить Масленицу с «пушкинскими крестьянами»

18:20, 23 февраля 2023, ПАИ

В деревне Бугрово Масленицу можно отпраздновать вместе с «пушкинскими крестьянами». Об этом сообщает Telegram-канал Пушкинского музея заповедника «Михайловское». Программу «Не житьё, а Масленица!» уже начали играть здесь в прошлую субботу и продолжат праздник до воскресенья, 26 февраля.

Ирина Егорова, руководитель отдела массовых мероприятий музея, рассказала, что сценарий традиционной программы основан на фрагментах произведений поэта, а также на лучших образцах местного игрового, литературного и музыкального фольклора.

«К этому празднику участники музейного фольклорного коллектива разучили новую для себя песню «Мы Масленцу дожидали...», записанную в деревне Усово Невельского района. Кроме того, впервые в программе будет воспроизведён обычай санного объезда деревенских дворов с самоваром. А ещё наши «крестьяне» представят участникам «гулевого праздника» шуточную имитацию отдельных земледельческих работ: будут боронить, пахать, ворошить граблями… снег», — рассказала Ирина Егорова.

Количество мест для участия в программе ограничено. 23, 24, 25, 26 февраля — сеансы для заказных групп в 11:00, 13:00. 23, 24, 25, 26 февраля — сеанс для индивидуальных посетителей в 15:00.

Стоимость билета:

для взрослых и школьников — 500 рублей,

для детей дошкольного возраста, инвалидой I и II групп — 200 рублей.

Оплатить можно «Пушкинской картой». Купить билет можно по ссылке.

Заявки и справки: (+7 811-46) 2-23-21, 2-18-15 (среда – воскресенье).