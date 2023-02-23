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В Бугрово можно встретить Масленицу с «пушкинскими крестьянами»

Культурная программа в Масленицу ожидает всех, кто отправится в Бугрово. Фото: Telegram

В деревне Бугрово Масленицу можно отпраздновать вместе с «пушкинскими крестьянами». Об этом сообщает Telegram-канал Пушкинского музея заповедника «Михайловское». Программу «Не житьё, а Масленица!» уже начали играть здесь в прошлую субботу и продолжат праздник до воскресенья, 26 февраля.

Ирина Егорова, руководитель отдела массовых мероприятий музея, рассказала, что сценарий традиционной программы основан на фрагментах произведений поэта, а также на лучших образцах местного игрового, литературного и музыкального фольклора.

«К этому празднику участники музейного фольклорного коллектива разучили новую для себя песню «Мы Масленцу дожидали...», записанную в деревне Усово Невельского района. Кроме того, впервые в программе будет воспроизведён обычай санного объезда деревенских дворов с самоваром. А ещё наши «крестьяне» представят участникам «гулевого праздника» шуточную имитацию отдельных земледельческих работ: будут боронить, пахать, ворошить граблями… снег», — рассказала Ирина Егорова.

Количество мест для участия в программе ограничено. 23, 24, 25, 26 февраля — сеансы для заказных групп в 11:00, 13:00. 23, 24, 25, 26 февраля — сеанс для индивидуальных посетителей в 15:00.

Стоимость билета:

  • для взрослых и школьников — 500 рублей,
  • для детей дошкольного возраста, инвалидой I и II групп — 200 рублей.

Оплатить можно «Пушкинской картой». Купить билет можно по ссылке

Заявки и справки: (+7 811-46) 2-23-21, 2-18-15 (среда – воскресенье).

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