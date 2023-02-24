Пьяный пешеход угодил пол колеса автомобиля в Печорах
В Печорах на Рижском проспекте, у дома №12
50-летний водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на 44-летнего пешехода на проезжей части. Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".
В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.
Освидетельствование показало, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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