Пьяный пешеход угодил пол колеса автомобиля в Печорах

13:22, 24 февраля 2023, ПАИ

В Печорах на Рижском проспекте, у дома №12

50-летний водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на 44-летнего пешехода на проезжей части. Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.

Освидетельствование показало, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.