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Как отметить Масленицу в Изборске

Масленицу можно отметить в Изборске. Фото Telegram

Музей-заповедник «Изборск» приглашает всех 25 февраля отметить Масленицу, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Празднование начнётся в 11:00, а закончатся около пяти часов вечера. За это время вы сможете полакомиться изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки – русские и сетоские, посетить музейные экспозиции и многое другое. Конечно же, в этот день гости окончательно попрощаются с зимой и сожгут чучело Масленицы.

Чтобы везде успеть, специалисты приготовили для вас три варианта, как с комфортом провести время в Изборске. Выбирайте подходящий вам вариант и поезжайте в Изборск.

Вариант первый — с детьми. Фото Telegram

Вариант второй — на целый день. Фото Telegram

Вариант третий — на пару часов. Фото Telegram

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