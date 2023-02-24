Как отметить Масленицу в Изборске

20:07, 24 февраля 2023, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» приглашает всех 25 февраля отметить Масленицу, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Празднование начнётся в 11:00, а закончатся около пяти часов вечера. За это время вы сможете полакомиться изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки – русские и сетоские, посетить музейные экспозиции и многое другое. Конечно же, в этот день гости окончательно попрощаются с зимой и сожгут чучело Масленицы.

Чтобы везде успеть, специалисты приготовили для вас три варианта, как с комфортом провести время в Изборске. Выбирайте подходящий вам вариант и поезжайте в Изборск.