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Страна и мир

Пензенская область запретила президенту США въезд на свою территорию

Пензенская область ввела санкции против Байдена и его семьи, сообщает «Газета.ру».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале заявил, что не удивился, когда попал в санкционный список Соединённых Штатов, и в ответ распорядился запретить американскому президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона.

Госдепартамент США 24 февраля сообщил о введении санкций против девяти российских министров и глав ряда регионов.

В своём сообщении Мельниченко сообщает, что он стал одним из тех губернаторов, против которых ввели персональные санкции, и что ему приятно оказаться в компании 45 своих коллег. Он добавил, что продолжит методично делать то, что делает.

«Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области», — написал глава региона в следующем сообщении.

Он высказал надежду, что жители области поддержат его решение.

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