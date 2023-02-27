В колонию на четыре года отправился гражданин Белоруссии за серию краж в Псковской области

17:40, 27 февраля 2023, ПАИ

В колонию на четыре года и три месяца отправился гражданин Белоруссии за серию краж в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Из дачного дома в деревне Заполье мужчина похитил угольный самовар 1950-х годов. Из дома в деревне Малые Льзи иностранец похитил советский военный бинокль, бутылку вермута и банку ананасов. Из домов в других деревнях он украл самодельный нож, велосипед и электротехнику.

Кроме того, из частных домов пропало несколько икон: «Богоматерь Знамение», «Иисус Христос», «Богоматерь с Младенцем на руках», «Николай Чудотворец», напрестольные кресты, лампада XIX века, которые представляют собой особую историческую, научную, художественную и культурную ценность.

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего вора и назначил наказание в виде 4 лет З месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.