Псковский планетарий опубликовал мартовскую программу мероприятий

19:27, 27 февраля 2023, ПАИ

Стало известно расписание мероприятий Псковского планетария на март 2023 года. Его опубликовал паблик планетария в Вконтакте.

1 марта в 17:00

«Рассказы Гнома-Астронома»

Путешествуя по планетам Солнечной системы вместе с героями программы, вы познакомитесь с Солнцем и другими звёздами, а также научитесь находить на небе созвездия Большая Медведица и Орион. Для детей 5–8 лет и их родителей.

2 марта в 17:00

Полнокупольный фильм «Звёздное небо славян»

Мы с детства знакомы с мифами Древней Греции, которые отражены на небосводе в названиях многих созвездий, таких как Кассиопея и Андромеда, Персей и Большая Медведица… Но много ли мы знаем о звёздном небе наших предков? Где находится небесное гнездо и звёздные стога? Можно ли увидеть сегодня в небе Рождественскую звезду? Что такое Девичьи зори? Об этом и многом другом вы узнаете из этого фильма. Возрастные ограничения: 7+.

3 марта в 15:00

Полнокупольный фильм «Прогулка по звёздному небу»

Современный человек живёт в городах, залитых ночью электрическим светом, который не даёт насладиться видом звёздного неба. Чтобы восполнить этот пробел и рассказать о красоте звёздного неба, был создан этот фильм. Вы совершите кругосветное путешествие по небу Земли, увидите созвездия обоих полюсов и экватора и встретите рассвет под куполом мобильного планетария. Возрастные ограничения: 7+.

3 марта в 17:00

«Загадки космоса»

Юные зрители совершат удивительное путешествие в космос. С помощью вопросов и астрономических загадок они узнают о спутниках Земли, познакомятся со звёздами и созвездиями, планетами Солнечной системы и другими её «обитателями». Для детей 5–8 лет и их родителей. Дети дошкольного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого.

4 марта в 12:00

«Как гномик Солнышко искал»

Вместе с гномом Кнопкиным ребята узнают основные характеристики Солнца и почему день сменяется ночью, а также познакомятся с планетами Солнечной системы. Программа для детей 4–5 лет и их родителей.

4 марта в 13:00

Полнокупольный фильм «Прогулка по звёздному небу»

Современный человек живёт в городах, залитых ночью электрическим светом, который не даёт насладиться видом звёздного неба. Чтобы восполнить этот пробел и рассказать о красоте звёздного неба, был создан этот фильм. Вы совершите кругосветное путешествие по небу Земли, увидите созвездия обоих полюсов и экватора и встретите рассвет под куполом мобильного планетария. Возрастные ограничения: 7+.

4 марта в 14:00

Лекция «Звёзды»

Поговорим о звёздах: как они рождаются, живут, и чем заканчивается их жизненный цикл. Вы узнаете, чем одни звёзды отличаются от других, какие у них основные характеристики, чем выделяется наше Солнце и что нам грозит через несколько миллиардов лет. Вы познакомитесь с двойными и прочими кратными звёздными системами, нейтронными звёздами и чёрными дырами. Вы узнаете, что значит звезда II поколения и почему все мы дети звёзд. Лекция рассчитана на слушателей в возрасте 10 лет и старше.

9 марта в 17:00

Полнокупольный фильм «Звёздочка»

Сказка о маленькой Звёздочке, которая путешествует по Вселенной. Она встречается с разными обитателями огромного звёздного мира, даже с чёрной дырой. Звёздочка всем задаёт один вопрос: зачем светят звёзды? Найдёт ли Звёздочка ответ на этот вопрос? Для детей дошкольного и младшего школьного возраста (5–10 лет).

10 марта в 15:00

Полнокупольный фильм «Необыкновенные небесные явления»

Фильм рассказывает о редких и захватывающих событиях, которые происходят на небе: о солнечных и лунных затмениях, появлении комет, вспышке метеорных дождей, падении метеоритов, взрыве сверхновых звёзд и многом другом. Раньше люди боялись этих явлений, потому что не могли их объяснить. Но сегодня мы знаем, почему они происходят. Возрастные ограничения: 7+.

10 марта в 17:00

«Увлекательная астрономия»

Программа познакомит юных зрителей с планетами Солнечной системы и с нашей звездой Солнце, с кометами и астероидами, с другими звёздами и далёкими галактиками. Для детей 6–10 лет и их родителей.

11 марта в 13:00

«Истории о звёздах»

В этой программе дети узнают, почему звёзд не видно днём, и познакомятся с основными созвездиями северного и южного полушарий. Для детей 6–10 лет и их родителей.

11 марта в 12:00

«Загадки космоса»

Юные зрители совершат удивительное путешествие в космос. С помощью вопросов и астрономических загадок они узнают о спутниках Земли, познакомятся со звёздами и созвездиями, с планетами Солнечной системы и другими её «обитателями». Для детей 5–8 лет и их родителей.

15 марта в 17:00

«Путешествие ребят на Луну»

В этой программе дети познакомятся со строением Солнечной системы, с основными созвездиями, с особенностями космических полётов и физическими условиями на Луне. Программа для детей 5–8 лет и их родителей.

16 марта в 17:00

Полнокупольный фильм «В глубины Вселенной»

Удивительное и прекрасное ночное небо всегда манило людей своей неизведанной глубиной и загадочным блеском далёких светил. Старинные рассказы и чудесные мифы с трепетом передавали его порой необъяснимые тайны. Страстное желание узнать лучше Вселенную и своё место в ней сопровождало человечество с начала времён. Космическое представление «В глубины Вселенной» познакомит вас с историей исследований космоса — от теорий древних астрономов до крупнейших современных телескопов. Возрастные ограничения: 6+.

17 марта в 15:00

Полнокупольный фильм «Жизнь звёзд»

Каждую ясную ночь на небе зажигаются тысячи звёзд. Эта удивительная картина во все времена привлекала взгляды и сердца людей. Сегодня мы знаем, что звёзды — это огромные газовые шары, которые излучают свет и тепло. Из чего состоят звёзды? Насколько они горячие? Как долго живут? Что такое белый карлик и нейтронная звезда? Где находится самое красивое место в галактике? На все эти вопросы вы получите ответы в этой программе, посвящённой таинственному миру звёзд. Возрастные ограничения: 7+.

17 марта в 17:00

«Прогулка с Орионычем»

Волшебник Орионыч знакомится с Аликом, Светой и их папой и учит всех ориентироваться на местности без помощи компаса. Вместе целый год они наблюдают за разными созвездиями и даже видят солнечное затмение. Программа для детей 5–8 лет.

18 марта в 12:00

«Проделки Луны»

Вместе с героями этой истории вы побываете на Луне, узнаете, почему Луна меняет свой вид, увидите солнечное и лунное затмения. Программа для детей 5–7 лет. Дети дошкольного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого.

18 марта в 13:00

«Звёздный ларец сказок»

Программа расскажет о том, как наши предки представляли себе небо и как отображали его в своих сказках. Например, день — белый всадник, а ночь — чёрный, Млечный Путь — это молочная река, звёздное небо — волшебная яблоня с золотыми плодами. Для школьников и их родителей. Возрастные ограничения: 7+. Дети дошкольного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого.

18 марта в 14:00

Полнокупольный фильм «Жизнь звёзд»

Каждую ясную ночь на небе зажигаются тысячи звёзд. Эта удивительная картина во все времена привлекала взгляды и сердца людей. Сегодня мы знаем, что звёзды — это огромные газовые шары, которые излучают свет и тепло. Из чего состоят звёзды? Насколько они горячие? Как долго живут? Что такое белый карлик и нейтронная звезда? Где находится самое красивое место в галактике? На все эти вопросы вы получите ответы в этой программе, посвящённой таинственному миру звёзд. Возрастные ограничения: 7+.

22 марта в 17:00

«Волшебник-Планетарий»

Волшебник по имени Орионыч расскажет ребятам о Солнце, познакомит со сторонами света, научит находить Большую Медведицу и Полярную звезду. Вместе с ним ребята познакомятся со строением Солнечной системы, побывают на Венере и Марсе. Для детей 5–8 лет и их родителей.

23 марта в 17:00

Полнокупольный фильм «Два стёклышка. Удивительный телескоп»

Бесконечная Вселенная с её загадками и тайнами открылась взору человека около 400 лет тому назад, когда энтузиасты особым образом настроили подзорную трубу. В настоящее время крупнейшие телескопы мира смотрят в прошлое, чтобы узнать будущее. Главные герои фильма — два обычных учащихся средней школы. Подростки в процессе наблюдения за звёздами, расширяют свои познания о телескопах и о том, каким именно образом эти приборы способствуют более глубокому изучению Вселенной, а также о месте в ней нашей планеты. Возрастное ограничение: 10+.

29 марта в 13:00

«Волшебник-Планетарий»

Волшебник по имени Орионыч расскажет ребятам о Солнце, познакомит со сторонами света, научит находить Большую Медведицу и Полярную звезду. Вместе с ним ребята познакомятся со строением Солнечной системы, побывают на Венере и Марсе. Для детей 5–8 лет и их родителей.

Адрес Псковского планетария: Псков, улица Советская, 64а. Ориентир — перекрёсток улиц Советской и Свердлова. Проезд на автобусах № 2 и 6 до остановки «Площадь Победы». При поездке на личном транспорте удобно оставить автомобиль на улице Свердлова.

Телефоны: 66-17-53, 66-86-03.