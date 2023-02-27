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Концерт к 8 Марта состоится для семей участников СВО в Пскове

Праздничный концерт для семей участников специальной военной операции пройдёт в Пскове. Фото: «ВКонтакте»

В преддверии Международного женского дня в Доме Офицеров пройдёт праздничный концерт для женщин и матерей военнослужащих, сообщает администрация города Пскова.

«Приглашаем семьи участников специальной военной операции на праздничный концерт, посвящённый 8 Марта. Сегодня мамы, жёны и дети военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, пожалуй, больше всех нуждаются в поддержке. Очень надеюсь, что наши артисты порадуют женщин, позволят хоть ненадолго отвлечься от забот и почувствовать, что мы рядом и всегда готовы помочь», — написал в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Программа состоится 5 марта в 16:00 в Доме офицеров. Своё творчество на сцене представят ведущие коллективы города Пскова. Пригласительные билеты на мероприятие можно будет получить со среды в Комитете семей воинов Отечества и в Центре помощи семьям мобилизованных на Некрасова, 19.

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