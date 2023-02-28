Число мошеннических предложений о трудоустройстве выросло на маркетплейсах

09:45, 28 февраля 2023, ПАИ

В феврале резко активизировались мошенники, предлагающие трудоустройство на крупных маркетплейсах, в том числе — Ozon и Wildberries, сообщает газета «Известия».

За текущий месяц число таких сообщений, рассылаемых через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, увеличилось в два раза по сравнению с январем, следует из данных мониторинга компании R-Vision (занимается разработкой систем кибербезопасности).

Схема не нова — еще летом 2022 года ее начали использовать, заманивая жертв легким заработком на AliExpress. Осенью «ассортимент» псевдотрудоустройства расширился за счет российских маркетплейсов Ozon и Wilberries.

Нынешняя активизация мошенников связана с особенностями рынка труда, считают эксперты.

«Февраль и март — один из наиболее активных периодов поиска работы. С учетом этого количество мошенничеств, связанных с вакансиями, увеличивается», — сказал руководитель продукта Endpoint компании R-Vision Петр Куценко.