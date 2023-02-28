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Экономика

Финансисты научат псковских школьников распоряжаться карманными деньгами

Как разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и уберечься от мошенников — онлайн-олимпиада на образовательной платформе Учи.ру поможет школьникам с 1 по 9 класс узнать ответы на самые важные финансовые вопросы. Мероприятие будет проходить с 1 по 31 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном управлении Центробанка России.

Фото: северо-западное Управление Центробанка России

Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок. Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

Олимпиаду откроет онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция пройдет 1 марта в 9:30 по московскому времени: в сообществе регулятора «ВКонтакте» можно будет задать вопросы спикеру. Присоединиться к уроку можно будет и в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей на Учи.ру.

«Олимпиада — это не столько соревнование по финансовой грамотности, сколько получение новых знаний и советов — об удобных онлайн-переводах, способах сбережений, о том, как не купить кота в мешке и не попасться, если звонят мошенники. Важно, что ее участники смогут делиться этими знаниями и со своей семьей», — отметил Михаил Мамута.

Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.

Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Интерес к олимпиаде растет: в 2021 году в ней участвовало более 800 тыс. школьников, а в 2022 году — более 1,6 млн.

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