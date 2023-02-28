Губернатор поздравил жителей Новоржевского района с памятной датой

11:04, 28 февраля 2023, ПАИ

С 79-й годовщиной освобождения Новоржевского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Своё обращение он разместил в телеграм-канале.

«Мы знаем и помним, какая цена была заплачена народом, каждой семьей – нашими бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками, отцами, родными – за победу в Великой Отечественной войне», - написал глава региона.

По его словам, сейчас одна из задач – сделать всё, чтобы молодежь хранила общую историю, понимала свою сопричастность к судьбе страны.

«Желаю жителям Новоржевского района мирного неба и успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!» - сказал Михаил Ведерников.