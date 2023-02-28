Четыре площадки для ГТО создадут в Псковской области в 2023 году

11:50, 28 февраля 2023, ПАИ

В 2023 году в Псковской области планируется создание четырёх малых площадок ГТО, закупка оборудования для двух школ олимпийского резерва и поддержка развития базовых видов спорта. Общий объем финансирования составит 17,77 млн рублей. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По итогам анализа развития спортивной инфраструктуры Псковской области муниципальные образования и городские округа заявили о необходимости капитального ремонта, реконструкции и строительстве 115 спортивных объектов. И. о. председателя комитета по спорту Псковской области добавила, что в капитальном ремонте сейчас нуждаются 52 спортивных объекта, в реконструкции - 10 объектов.

Большая часть объектов, заявленных на капитальный ремонт или реконструкцию, не имеют проектно-сметной документации, что не позволяет оценить размер денежных средств, необходимый на их восстановление, отметила Елена Чернышова.

По её словам, решить этот вопрос без привлечения федерального финансирования не представляется возможным: в настоящее время в Министерстве спорта РФ нет механизма субсидированная расходов, связанных с капитальным ремонтом объектов спорта, но работа в данном направлении ведется исходя из запросов, поступающих в субъекты Российской Федерации.

В соответствии с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 07.10.2021 года № Пр-1919 к 2024 году минимальная доля расходов в общем объеме расходов бюджетов субъектов РФ по разделу «Физическая культура и спорт» должна составить не менее чем 2 %, особое внимание уделяется финансированию мероприятий в сфере массового спорта.

По итогам 2022 года доля расходов в общем объеме расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по разделу «Физическая культура и спорт» составила 1,3%. Без участия депутатов Псковского областного Собрания депутатов и правительства региона решение данного вопроса не представляется возможным, подчеркнула Чернышова. Она отметила, что комитет по спорту, спортивные федерации, учреждения готовы к конструктивному сотрудничеству в области физической культуры и спорта.