Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре площадки для ГТО создадут в Псковской области в 2023 году

В 2023 году в Псковской области планируется создание четырёх малых площадок ГТО, закупка оборудования для двух школ олимпийского резерва и поддержка развития базовых видов спорта. Общий объем финансирования составит 17,77 млн рублей. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

По итогам анализа развития спортивной инфраструктуры Псковской области муниципальные образования и городские округа заявили о необходимости капитального ремонта, реконструкции и строительстве 115 спортивных объектов. И. о. председателя комитета по спорту Псковской области добавила, что в капитальном ремонте сейчас нуждаются 52 спортивных объекта, в реконструкции - 10 объектов.

Большая часть объектов, заявленных на капитальный ремонт или реконструкцию, не имеют проектно-сметной документации, что не позволяет оценить размер денежных средств, необходимый на их восстановление, отметила Елена Чернышова.

По её словам, решить этот вопрос без привлечения федерального финансирования не представляется возможным: в настоящее время в Министерстве спорта РФ нет механизма субсидированная расходов, связанных с капитальным ремонтом объектов спорта, но работа в данном направлении ведется исходя из запросов, поступающих в субъекты Российской Федерации. 

В соответствии с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 07.10.2021 года № Пр-1919 к 2024 году минимальная доля расходов в общем объеме расходов бюджетов субъектов РФ по разделу «Физическая культура и спорт» должна составить не менее чем 2 %, особое внимание уделяется финансированию мероприятий в сфере массового спорта. 

По итогам 2022 года доля расходов в общем объеме расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по разделу «Физическая культура и спорт» составила 1,3%. Без участия депутатов Псковского областного Собрания депутатов и правительства региона решение данного вопроса не представляется возможным, подчеркнула Чернышова. Она отметила, что комитет по спорту, спортивные федерации, учреждения готовы к конструктивному сотрудничеству в области физической культуры и спорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2023

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе

28 февраля 2023

До +2 градусов прогнозируют псковские синоптики 1 марта
28 февраля 2023

На Псковкирпиче открылся муниципальный аптечный пункт
28 февраля 2023

Потенциально запасной для Пулково аэропорт в Пскове работает в штатном режиме
28 февраля 2023

Четыре площадки для ГТО создадут в Псковской области в 2023 году
28 февраля 2023

Около 400 тысяч рублей штрафов назначили псковским кредиторам за год
28 февраля 2023

ФОТОФАКТ Кот в кормушке
28 февраля 2023

Псковские волонтеры готовят программы для привлечения молодых туристов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...