Полгода бесплатно отработает жительница Куньинского района за неуплату алиментов
Полгода исправительных работ получила 46-летняя жительница Куньинского района за неуплату алиментов на сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Общая задолженность по выплате алиментов составила более 200 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно в доход государства.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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