Полгода бесплатно отработает жительница Куньинского района за неуплату алиментов

13:14, 28 февраля 2023, ПАИ

Полгода исправительных работ получила 46-летняя жительница Куньинского района за неуплату алиментов на сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Общая задолженность по выплате алиментов составила более 200 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.