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Общество

В России разработают методику создания образцового паблика для школ

Минпросвещения России совместно с «Диалогом» разработает методику образцового госпаблика для школ. Об этом сообщает министерство.

Развитие официальных страниц образовательных учреждений обсудили на экспертном совете «Диалога». Представители профильных органов власти, учителя, школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения. Среди основных способов — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.

Госпаблики образовательных учреждений — наиболее популярная категория официальных страниц. По словам первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов стало неотъемлемым инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.

«Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей», — отметил первый заместитель министра.

По данным VK, количество официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает социальная сеть.

«Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей. Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. VK предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии», — сказал Рустам Хайбуллов.

АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил приоритеты развития официальных страниц и значимость работы с ними.

«Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России», — отметил Андрей Цепелев.

По итогам экспертного совета стороны договорились, что в методические рекомендации будут включены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодежи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Подготовленный для образовательных учреждений документ планируется опубликовать весной 2023 года.

Руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева рассказала, что в Псковской области к госпабликам подключено уже 95 региональных учреждений. 

«В Псковской области уже давно ведётся активная и планомерная работа с госпабликами. Специалисты ЦУР подключают учреждения, проводят обучение, где рассказывают об оформлении и ведении пабликов в соцсетях и оказывают техническую поддержку. На сегодняшний день подключено уже 95 региональных образовательных организаций», -  поделилась Анастасия Григорьева.

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