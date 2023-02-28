В Псковском районе отец по неосторожности убил 4-летнего сына

17:52, 28 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе отец по неосторожности убил сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 25 февраля подозреваемый с помощью бензопилы пилил деревья на земельном участке. В этот момент рядом находился его 4-летний сын, на которого упал спиленный ствол. В результате полученных травм ребенок скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.