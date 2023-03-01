100-летие отмечает ветеран из Бежаницкого района

12:42, 01 марта 2023, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны Алексей Иванов из деревни Агерово Бежаницкого района 1 марта отмечает 100-летие, сообщает газета «Сельская новь».

Алексей Иванов остался единственным, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной. Он был призван в ряды Красной Армии 2 марта 1944 года. Воевал фронтовик в составе 30-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской Панфиловской дивизии, был пулемётчиком. Трижды ранен. После лечения в госпиталях вновь возвращался на фронт. Воевал в составе 158-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии, которая вела бои по ликвидации Курляндской группировки врага, освобождал Латвию от немецко-фашистских захватчиков.

Победу Алексей Иванов встретил в Литве в составе 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией», «За боевые заслуги». Его имя занесено в книгу «Солдаты Победы».

Ветерана поздравили глава района Сергей Михеев, первый заместитель главы администрации района Елена Иванова, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова, военный комиссар военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Сергей Хабаров.