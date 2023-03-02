Водитель «Мицубиси» пострадал при столкновении с фурой в Псковском районе
Столкновение фуры и автомобиля «Мицубиси Лансер» произошло на 306-м километре трассы в псковской деревне Стремутка, напротив АЗС. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Прибывшие спасатели деблокировали участников ДТП из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.
В результате ДТП пострадал 76-летний водитель легкового автомобиля. Он доставлен в медучреждение.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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