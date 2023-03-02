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Рамзан Кадыров сообщил о продуктивном диалоге с Михаилом Ведерниковым

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о визите в регион губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, отметив, что диалог вышел продуктивным.

«В среду встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Он прибыл в Чеченскую Республику с рабочим визитом», - написал Кадыров.

«Уважаемый гость посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где проходит подготовку группа будущих инструкторов из Псковской области. Планируется, что они будут готовить сотрудников специальных подразделений у себя в регионе после открытия учреждения, подобного РУС. Михаил Ведерников пообщался со своими земляками, ознакомился с условиями их проживания и тренировочного процесса, а также пострелял по мишеням лично. По его мнению, в РУС созданы самые идеальные условия для занятий по военному делу и подготовки личного состава спецподразделений», - отметил Рамзан Кадыров.

Кроме того, в Грозном Михаил Ведерников возложил цветы к мемориальной доске на улице 84 Псковских Десантников в Висаитовском районе, почтил память воинов, отдавших свои жизни за целостность России.

«У меня с Михаилом Юрьевичем состоялся продуктивный диалог. Мы пообщались за добрым столом, отведали блюда чеченской национальной кухни. В ходе беседы уважаемый гость поделился впечатлениями о том, как еще больше похорошел город Грозный. Губернатор был здесь семь лет назад. Положительные изменения за это время вызвали у него восторг. Кроме того, он высоко отметил вклад нашей республики в проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине, а также подчеркнул важную роль в этом процессе РУС. Уверен, что Михаил Юрьевич увезёт с собой из Грозного массу положительных эмоций и хороших впечатлений. Двери гостеприимной Чеченской Республики открыты для него в любое время!» - заключил Рамзан Кадыров.

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