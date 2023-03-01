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Общество

Псковских студентов похвалили в Российском университете спецназа

Губернатор Псковской области вместе с председателем республиканского парламента Магомедом Даудовым посетил Российский университет спецназа, где ознакомился с процессом обучения инструкторов центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

«Принято решение в 12 регионах России создать центры, будем стремиться к вашему стандарту», — комментирует посещение университета глава региона. 

Задача центров будет заключаться в получении важных навыков, в оттачивании их до профессионализма, и не только для сложившейся ситуации, отметил Михаил Ведерников.

«Абсолютно правильно, чтобы любой молодой человек и даже девушка смогли сориентировать при пожаре, если заблудились в лесу или другой местности, если случилась чрезвычайная ситуации. Они должны иметь возможность помочь, спасти жизни родных и близких, тех, кто находится в такой ситуации, а также уцелеть самим», — уточнил глава региона.

Глава региона встретился здесь и с будущими инструкторами, которые будут работать в Псковской области.

«Наша группа проходит спецподготовку по тактическому, огневому, инженерному, техническому, топографическому и медицинскому направлениям. Настроение у всех хорошее, руководство центра наших хвалит», — сообщает губернатор в своём Telegram-канале.

Отметим, что будущие центры — это образовательные площадки с большой учебной программой, которая охватит патриотическое воспитание, историю, военно-спортивную подготовку и курсы оказания медпомощи.

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