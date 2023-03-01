Михаил Ведерников посетил Российский университет спецназа в Чечне

16:52, 01 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Российский университет спецназа (РУС) в Чеченской Республике, сообщает «Грозный-информ». Вместе с председателем правительства республики Магомедом Даудовым он ознакомился с процессом подготовки будущих инструкторов.

Здесь же Михаил Ведерников встретился с будущими инструкторами из Псковской области, проходящими спецподготовку в РУС по тактическому, огневому, инженерному, техническому, топографическому и медицинскому направлениям. Это 21 человек, которым далее предстоит передавать полученные опыт и знания молодым бойцам.

«Принято решение создать центры по аналогу РУС в 12 регионах России. В этом вопросе мы будем стремиться к вашему стандарту. Задача этих центров в том, чтобы наше молодое поколение получало все необходимые навыки. Речь даже не о сегодняшней ситуации на Украине. Я считаю, что любой молодой человек или девушка должны уметь сориентироваться при любых чрезвычайных ситуациях и иметь возможность спасти пострадавших, обезопасить родных и близких. Это одна из задач. Конечно, мы будем давать все необходимые навыки и практики тем, кто принял решение стать добровольцем, ведь мы прекрасно понимаем, что одного желания мало, нужна еще соответствующая подготовка, чтобы достойно противостоять врагу», - отметил Михаил Ведерников.

В настоящее время в Российском университете спецназа проходят спецподготовку более 216 человек из разных регионов России.