Госдума одобрила исключительное право «Почты России» на доставку пенсий

14:26, 02 марта 2023, ПАИ

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении законопроект о закреплении за «Почтой России» исключительного права на доставку пенсий наличными. Об этом пишет агентство «Прайм».

В первом чтении законопроект был принят 20 декабря. Версия документа в первом чтении предусматривает, что доставка пенсий наличными денежными средствами (на дому или в кассе) будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи. Одновременно запрещается реализация государственных знаков почтовой оплаты ниже их номинальной стоимости, за исключением их продажи организациям федеральной почтовой связи.

Кроме того, законопроект исключает проведение идентификации почтовыми отделениями клиентов-физлиц, в том числе упрощенной, при почтовых переводах в пределах 15 тысяч рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг и перечисления платежей в бюджетную систему РФ. Исключение сделано лишь для случаев, когда у работников почтовых отделений возникают подозрения, что операция осуществляется для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Сейчас срок рассмотрения претензий относительно доставки почтового отправления составляет 30 суток. Поскольку такой срок не всегда позволяет окончательно определить причины нарушения, законопроект допускает его продление еще на 30 суток. Это будет возможно в случае необходимости получения дополнительных документов и информации, в том числе от госорганов, органов местного самоуправления, организаций, иных должностных лиц. А заявителя в обязательном порядке должны будут уведомить о таком продлении.

Также в связи с необходимостью завершения подготовки объектов недвижимого имущества и земельных участков под ними к внесению в качестве дополнительного вклада РФ в уставный капитал «Почты России», включая действия, связанные с кадастровым учетом и госрегистрацией прав в отношении этих объектов, законопроектом исключается ограничение на сроки проведения таких мероприятий. В связи с этим снимается и ограничение на срок, до которого государственный кадастровый учет таких объектов осуществляется на основании декларации о них.

Поправки, рекомендованные комитетом к принятию во втором чтении, учитывают принятие в 2022 году федеральных конституционных законов о принятии в РФ новых субъектов. Установлено, что к организациям федеральной почтовой связи относятся организации почтовой связи, определяемые правительством Российской Федерации и оказывающие в соответствии с условиями выданных им лицензий универсальные услуги почтовой связи.

Также предусмотрена возможность реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже их номинальной стоимости организациям почтовой связи, оказывающим в соответствии с условиями выданных им лицензий универсальные услуги почтовой связи.

Уточнен порядок и случаи продления сроков рассмотрения претензий на оказание услуг почтовой связи.

Более того, изменена дата вступления в силу статьи 4 законопроекта (доставка пенсий) с 1 апреля 2023 года на 1 мая 2023 года для проведения необходимых процедур (перезаключение договоров и т. д.).