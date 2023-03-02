Новый способ расчетов картами «Мир» запустят в России

08:27, 03 марта 2023, ПАИ

Новый способ расчетов картами «Мир» готовится запустить Национальная система платежных карт (НСПК). Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец на кассе сможет считать с помощью сканера и списать нужную сумму денег. Об этом пишет газета «Известия».

НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. Такие транзакции должны быть токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них. Информация об этом содержится в техническом бюллетене платежной системы, который есть у «Известий». Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

Дело в том, что QR-код с экрана смартфона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Тогда его могут распознать и «вытащить» оттуда номер карты, а затем воспользоваться (например, при покупках в интернете). Именно поэтому данные «пластика» нужно токенизировать — заменять значение, чтобы мошенники не смогли воспользоваться платежной информацией. Внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты, заявили «Известиям» в НСПК.

Новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона стал доступен для внедрения кредитными организациями осенью 2022 года. Однако пока ведутся подготовительные процедуры, поэтому клиенты еще не могут воспользоваться этой технологией. Ряд банков планирует запустить функционал уже в 2023 году.