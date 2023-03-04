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Спорт

Псковичка победила в чемпионате России по легкой атлетике

Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей зимнего чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходил в Москве, пишет РИА Новости. 

Наталья Спиридонова стала единственной из участниц турнира, которая взяла высоту 1,94 метра. 

Второе место заняла Дарья Слепова (1,91), третье - Полина Парфененко (1,91). Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустила зимний чемпионат России из-за травмы.
 

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