Псковичка победила в чемпионате России по легкой атлетике

16:30, 04 марта 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей зимнего чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходил в Москве, пишет РИА Новости.

Наталья Спиридонова стала единственной из участниц турнира, которая взяла высоту 1,94 метра.

Второе место заняла Дарья Слепова (1,91), третье - Полина Парфененко (1,91). Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустила зимний чемпионат России из-за травмы.

