Безработица в России опустилась до исторических минимумов

10:33, 06 марта 2023, ПАИ

Безработица в России опустилась до исторических минимумов. Количество зарегистрированных безработных находится на отметке 563,6 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которая провела заседание рабочей группы по ситуации на рынке труда, пишет «Прайм».

Ранее о минимальных показателях безработицы в стране сообщал Росстат.

«Уровень безработицы по методологии МОТ в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%», — передает слова Голиковой ее аппарат.

Отмечается, что количество работников в простое снизилось с начала года на 35 тысяч и составило 49 тысяч.