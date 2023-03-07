24/7: главы районов рассказали о работе с Михаилом Ведерниковым

12:58, 07 марта 2023, ПАИ

Главы районов Псковской области поздравили Михаила Ведерникова с днём рождения. 7 марта губернатору исполнилось 48 лет.

Глава Дновского района Михаил Шауркин напомнил, что работает с губернатором в течение трёх лет. «За это время в городе Дно появились два современных стадиона, построен новый жилой дом, здание районной библиотеки капитально отремонтировано, и она стала современной модельной, приведены в порядок те дороги в городе, которым не уделялось внимание много лет. Много и других преобразований произошло в нашем районе: мы стали лидерами по развитию института территориального общественного самоуправления, активно работаем в формате инициативного бюджетирования», - отметил Михаил Шауркин.

По словам главы муниципалитета, губернатор не просто руководит процессами, а «является их непосредственным участником, во всё вникая и всё досконально изучая». «У Михаила Юрьевича можно многому поучиться – принципиальности, уверенности в том, что делаешь, работоспособности и умению слушать и слышать других людей – коллег и обычных жителей области. Уверен, мы с таким губернатором сможем ещё многого добиться», - подытожил Михаил Шауркин.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев пожелал Михаилу Ведерникову крепкого здоровья, активной плодотворной работы, новых идей и широких возможностей. «Пусть уже достигнутые сегодня цели станут уверенным шагом к новым свершениям. Ваши опыт, знания, целеустремленность и мудрость станут залогом стабильности и процветания Псковской области, а умение сплотить людей и реализовывать поставленные задачи во имя достижения позитивных перемен будут способствовать ее дальнейшему развитию. Счастья вам, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой!» - обратился глава района к губернатору.

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин отметил, что Михаил Ведерников относится к числу руководителей, которые находятся на связи 24 часа в сутки. Об этом знают не только его коллеги, но и жители региона, с которыми губернатор поддерживает связь с помощью соцсетей.

«В этот праздничный день хочу выразить особые слова благодарности за помощь и поддержку Великолукскому району в реализации национальных проектов, в особенности таких важных, как: «Чистая вода», «Комфортная городская среда», «Образование», «Культура». Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и абсолютных побед в каждом начинании!» - подытожил Алексей Кузьмин.

Глава Струго-Красненского района Александр Волков пожелал главе региона настойчивости и целеустремленности, возможностей для развития, успехов в преодолении жизненных препятствий, крепкого здоровья и энергии.

Глава Плюсского района Наталья Иванова поблагодарила губернатора за помощь и личное участие в решении вопросов муниципалитета. «Желаю вам неиссякаемой энергии, которая поможет двигаться вперёд! Здоровья, благополучия и мира!» - обратилась к главе региона Наталья Иванова.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв в своём поздравлении подчеркнул, что Михаил Ведерников «смело воплощает в жизнь новые проекты, направленные на процветание Псковской области». «С ним интересно и комфортно работать. Михаил Юрьевич обладает редкими качествами: четко поставить задачу и добиться ее выполнения, умением объединить людей для достижения целей. В этот прекрасный день желаю неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения, правильных решений и перспективных проектов, надежных помощников и достойных людей рядом! Пусть всегда сопутствуют удача, успех и признание!» - пожелал Виталий Соловьёв.

Глава Порховского района Юрий Семёнов заметил, что успехи региона напрямую связаны с энергией и целеустремленностью губернатора, с его умением стратегически мыслить, ставить и решать масштабные задачи. «Убежден, что ваш профессионализм, государственный подход к делу, колоссальный опыт и житейская мудрость, искренняя любовь к родной земле и в дальнейшем будут способствовать достижению самых высоких результатов в вашей многогранной деятельности на благо Псковской области и всей России», - обратился к губернатору глава муниципалитета.

И. о. главы Пустошкинского района Вера Шилова отметила, что недавно исполняет полномочия главы администрации Пустошкинского района. «Но и за короткое время не раз случалось обращаться к Михаилу Юрьевичу за советом и помощью и всегда находить понимание. «Наш губернатор - человек слова и дела. Его советы работают, а помощь реальна и оперативна. Он внимателен и чуток к людям, к их проблемам. В день рождения хочется пожелать Михаилу Юрьевичу здоровья, исполнения надежд, верных друзей, сплочённой команды. Пусть всё задуманное свершится!» - поздравила Вера Шилова.