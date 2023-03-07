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Михаил Ведерников: Нужно стараться становиться лучшим в любой профессии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечает день рождения сегодня, 7 марта. За пять лет Михаил Ведерников успел не раз высказаться метко и в самую суть. В связи с этим «Псковская правда» подготовила подборку цитат из интервью главы региона.

«Я счастливый любящий отец и муж. Это главное в жизни, но жизнь парадоксальна, и часто так бывает, что основное время мы тратим на другие вещи».

«Мы в детстве все смотрели много фильмов. И выбор профессии часто менялся. То хотел быть милиционером, то водителем, то космонавтом».

«Мне кажется, нельзя просто так взять и решить писать стихи, оно происходит само собой, спонтанно. Поэзия – это в какой-то степени импровизация. У меня была целая тетрадка, куда я записывал стихи, рисовал. Я потом её на протяжении многих лет перечитывал».

«Я не мечтал стать губернатором. Так получилось. Но уверен, что нужно просто стараться становиться лучшим в любой профессии. И очень важно получать удовлетворение от дела, которым ты занят».

Еще больше цитат можно найти в материале «Псковской правды».

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