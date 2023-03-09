Фальшивкой расплатились за продукты в псковском магазине

11:10, 09 марта 2023, ПАИ

Фальшивой пятитысячной купюрой расплатились за продукты в псковском магазине. Полиция изъяла банкноту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, 8 марта в Пскове в магазине по улице Алтаева была выявлена пятитысячная купюра из «банка приколов», которая не является платежным средством. Неустановленный покупатель расплатился ею за продукты.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.