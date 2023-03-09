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Экономика

Компания Swarovski объявила о полном уходе из России

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность в России. Об этом заявил ее генеральный директор Алексис Назард в интервью журналу Trend, пишет ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», - отметил Назард. По его словам, уход компании с российского рынка будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения». Гендиректор Swarovski не уточнил сроков реализации этих мер.

Swarovski временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции в РФ в марте 2022 года.

Компания Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя. Ее штаб-квартира расположена в городе Ваттенс (Австрия).

 

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