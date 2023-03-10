Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов

Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 10 % впервые за год — на 6 марта она составила 9,43 % против 11,01 % неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», сообщает «Прайм».

Последний раз инфляция ниже 10 % регистрировалась в России по данным на конец февраля прошлого года и была на уровне 9,15 %, при этом уже на 4 марта 2022 года рост цен ускорился до 10,42 %, после чего продолжился и достиг пика в апреле.

«На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00 %). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43 %», — отмечается в обзоре министерства.

Как указано в документе, на неделе с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счёт продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05 %).

«В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06 % на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10 %) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы», — добавили в Минэкономразвития.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

В Псковской области разработают обновленный инвестстандарт
09 марта 2023

Более 150 тысяч рублей в год от аренды двух участков получит бюджет Пскова
09 марта 2023

Кабельно-проводниковую продукцию планируют производить под Псковом
08 марта 2023

Ресурсный центр волонтёров финансового просвещения появится в Пскове
06 марта 2023

Федеральные сети не вытеснят райпо - псковский эксперт
06 марта 2023

Нужна ли господдержка крупному бизнесу, обсудят на «Серебряном дожде»
06 марта 2023

Цена на подержанные автомобили в России выросла до 800 тысяч рублей
02 марта 2023

Центральный банк возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...