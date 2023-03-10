Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов

09:28, 11 марта 2023, ПАИ

Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 10 % впервые за год — на 6 марта она составила 9,43 % против 11,01 % неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», сообщает «Прайм».

Последний раз инфляция ниже 10 % регистрировалась в России по данным на конец февраля прошлого года и была на уровне 9,15 %, при этом уже на 4 марта 2022 года рост цен ускорился до 10,42 %, после чего продолжился и достиг пика в апреле.

«На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00 %). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43 %», — отмечается в обзоре министерства.

Как указано в документе, на неделе с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счёт продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05 %).

«В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06 % на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10 %) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы», — добавили в Минэкономразвития.