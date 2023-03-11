Ростовчанин выстрелил в мужчину на городской площади

18:52, 12 марта 2023, ПАИ

Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщает РИА Новости.

«В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвел выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия», — рассказали в полиции.

Отмечается, что пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Начата проверка.