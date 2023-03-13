Автомобиль «Ауди» вылетел в кювет в Дедовичах, пострадал человек

13:19, 13 марта 2023, ПАИ

ДТП произошло в Дедовичах, на повороте к зданию техникума. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и «Ауди», последний вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадала водитель ВАЗа, она обратилась за медпомощью.

По информации ОГИБДД Дедовичского района, водитель «Ауди», выполняя обгон на нерегулируемом перекрёстке, не убедился в безопасности маневра и в итоге врезался в ВАЗ.

На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.