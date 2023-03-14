Около 800 тысяч рублей отдали мошенникам псковичи

10:50, 14 марта 2023, ПАИ

Около 800 тысяч рублей отдали мошенникам жители Пскова и Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 13 марта пожилому псковичу позвонили мошенники и заявили, что его дочери грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП и для решения проблемы незамедлительно требуется финансовая поддержка. Пенсионер передал прибывшему к нему по месту жительства курьеру 640 тысяч рублей.

А в Пыталово 9 марта местной жительнице позвонил злоумышленник, который представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления на собеседницу кредита предложил ей самой срочно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». В итоге горожанка перевела 145 тысяч рублей на указанный злоумышленником номер.

В настоящее время возбуждены уголовные дела и проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.