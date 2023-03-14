До шести лет тюрьмы грозит великолучанину за кражи и хранение пороха

13:15, 14 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело возбуждено в отношении 54-летнего жителя Великих Лук, который на протяжении полутора лет совершал кражи из дачных домов, а также незаконно приобретал и хранил взрывчатые вещества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установили, что в период с середины февраля 2021 года до середины октября 2022 года великолучанин незаконно проник в пять дачных домов, откуда похитил имущество на общую сумму около 49 тысяч рублей. Кроме того, в ходе проведения обыска в жилище мужчины обнаружили 416 граммов пороха.

Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.