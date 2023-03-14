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Экономика

Предприятие-фантом обнаружили в Великих Луках

Предприятие-фантом по производству продукции животного происхождения обнаружили на территории Псковской области с помощью системы «Меркурий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В марте 2023 года сотрудники установили факт ввода в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения ООО «АРС», которое работает на площадке, зарегистрированной в Великих Луках.

При проведении мониторинга управление Россельхознадзора выявило несоответствие используемого сырья, заявленного при производстве. Так, сотрудники ведомства установили, что в адрес ООО «АРС» с момента регистрации входящие ветеринарные сопроводительные документы не поступали.

«Однако ООО «АРС» оформило 7 производственных ВСД и 6 исходящих ВСД на производимую продукцию животного происхождения общей массой 20,5 тонны. ООО «АРС» в качестве сырья для выработки продукции из баранины и субпродуктов (мелкий рогатый скот) было указано «крупный рогатый скот убойный». Данный факт свидетельствует о том, что фирмой для производства пищевой продукции использовалось сырье неизвестного происхождения», - отметили в управлении Россельхознадзора.

В связи с выявленным нарушением сотрудники ведомства выехали на место и установили, что по заявленному адресу хозяйственная деятельность по производству продукции ООО «АРС» не осуществляется.

«Таким образом, ВСД, оформленные от имени ООО «АРС», имеют признаки фальсификации, не характеризуют ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения товара и не могут подтверждать безопасность и обеспечивать прослеживаемость пищевой продукции», - подчеркнули в ведомстве.

Регистрацию уполномоченного лица ООО «АРС» аннулировали, производственную площадку исключили из информационной системы «Ветис».

О факте выпуска в обращение ООО «АРС» потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения проинформированы Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Псковской области УМВД России по Псковской области для принятия мер реагирования.

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