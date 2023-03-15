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Происшествия

Безработная островичка незаконно прописала иностранца

Жительница Острова подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в январе безработная 33-летняя местная жительница незаконно зарегестрировала гражданина Республики Узбекистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве отметили, что подобные правонарушения жители Псковской области совершают нередко. «В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в ведомстве.

Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

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