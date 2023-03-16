Полиция нашла псковича, сбившего пенсионерку на парковке гипермаркета

13:28, 16 марта 2023, ПАИ

Установлена личность мужчины, который совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло у дома №37а на улице Труда 14 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Неизвестный водитель на транспортном средстве, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1936 года рождения, которая шла по парковке, в результате чего она получила телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся.

В настоящее время сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Это житель Пскова 1960 года рождения. Наезд на пешехода он совершил на автомобиле «Мицубиси Галант».

В отношении псковича составили материал по части 2 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» КоАП Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

«Теперь данный материал будет направлен в мировой суд для рассмотрения и принятия соответствующего решения», - отметили в ведомстве.