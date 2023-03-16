Пошлину на ввоз в Россию мебели из недружественных стран могут повысить до 50%

07:46, 17 марта 2023, ПАИ

Импортные пошлины на европейскую деревянную и мягкую мебель, а также матрасы могут увеличить в России с 8,5-12% до 50%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов пояснил изданию, что повышение пошлины на импортную продукцию необходимо в качестве ответной меры на санкции недружественных стран и поддержки отечественных производителей. Мера коснется и продукции Ikea, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.

Газета сообщает, что в данный момент над повышением пошлины работают Минпромторг РФ, Минфин России и Минэкономразвития РФ. В Минпромторге сообщили «Известиям», что в министерство поступило предложение от АМДПР, включающее в себя экономическое обоснование меры таможенно-тарифного регулирования. В документе приводится описание и характеристика рынка товаров, а также финансово-экономические расчеты, подтверждающие эффективность повышения пошлины.

В Минпромторге уточнили, что рассмотрят предложения в установленный срок.