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Экономика

Юрий Бурлин: Сектор МСП должен стать одним из основных звеньев сферы технологий

Адаптация опыта КНР в России вполне осуществима, заявил член Общественной палаты Псковской области, вице председатель Псковского отделения «Опора России» Юрий Бурлин, комментируя китайский опыт достижения технологического суверенитета и перспективы его адаптации под отечественные реалии.

По его словам, система КНР была разработана в социальном и культурном контекстах страны за тысячи лет истории, а её руководящим принципом является поиск прогресса на фоне стабильности для экономического развития.

«Нам близка позиция китайского правительства, согласно которой страна подтвердила готовность в дальнейшем развивать взаимодействие с зарубежными партнерами и не возводить барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Также не чужд нам и тезис КНР о том, что рыночные механизмы будут продолжать играть решающую роль в экономическом развитии, при этом будет повышаться эффективность правительственного макрорегулирования. Сегодня опыт КНР говорит всему миру, что западная модель – это не единственный способ государственного управления и модернизации. Каждая страна должна выбирать свой собственный путь развития», - подчеркнул эксперт.

Он также сообщил, что в России сектор МСП должен стать одним из основных звеньев сферы технологий, науки и техники.

«Правительству предстоит совместно с бизнес-структурой сформировать взаимовыгодные условия развития. Когда бизнес хочет инвестировать, а наука заинтересована, чтобы её идеи или продукт выходили на рынок. На мой взгляд, форма ЧГП может успешно реализовываться в таких областях, как: исследование глобальных научно-технических рубежей, обслуживание основных секторов экономики, удовлетворение основных национальных потребностей и улучшение жизни и здоровья», - сказал он.

Юрий Бурлин отметил, что в Псковском регионе ЧГП на сегодняшний день реализуется в основном в строительном секторе и преимущественно в области. По его словам, одним из примеров является постройка универсального спортивного комплекса в деревне Борисовичи, а также строительство жилого комплекса «Родина».

Напомним, президент РФ Владимир Путин на этой неделе прибыл в Бурятию, где посетил Улан-Удэнский авиационный завод. На площадке предприятия Владимир Путин пообщался с рабочими, а также провёл совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Также в планах главы государства встреча с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и обсуждение с крупным бизнесом перспектив восстановления экономического роста за счет повышения ответственности предприятий.

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