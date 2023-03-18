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Происшествия

Мать убила новорождённую дочь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорождённого ребёнка, которого оставила после родов на балконе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК по городу.

«Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), в отношении женщины 1998 года рождения», — сообщает пресс-служба ГСУСК.

По данным следствия, утром 14 марта 2023 года в квартире одного из домов на улице Антонова-Овсеенко женщина родила дочь, после чего оставила новорождённую на открытом балконе на длительный срок, и ребёнок умер. «Подозреваемая, поместила новорождённую в пакет и вынесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков, где впоследствии тело ребёнка было найдено», — добавляют в СК.

Уточняется, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
 

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