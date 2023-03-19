Хоккеисты из Великолукского района представят область на всероссийском фестивале

17:52, 19 марта 2023, ПАИ

Хоккейная команда Великолукского района «Чайка» победила на региональном этапе Кубка Надежды — всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Спортсмены представят Псковскую область на всероссийском этапе фестиваля. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Всего в региональном этапе принимали участие десять команд.

Последняя игра прошла на ледовой арене в Великих Луках 19 марта, где «Чайки» обыграли псковичей из команды «Гвардия» со счётом 4:1.