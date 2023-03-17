Рыбные консервы подорожали в России на 20%

09:53, 20 марта 2023, ПАИ

Рыбные консервы в РФ за год заметно подорожали: например, из скумбрии и сайры - на 20-22%, из шпрот - на 14%, килька чуть доступнее и прибавила лишь 10%. На цену во многом повлияли проблемы с жестью для производства банок, но также сказались промысловая ситуация и низкий спрос, сообщили представители онлайн-касс и отрасли.

«За год в несетевой рознице консервы со скумбрией подорожали на 22%, а с сайрой - на 20%», - сообщили в компании «Эвотор» на основании средних цен фактических продаж в феврале рыбных консервов в несетевой рознице. Для оценки использовались данные по 800 тысячам смарт-терминалов в регионах РФ. В свою очередь средняя цена на консервы с тунцом увеличилась на 19%, а шпрот - на 14%, пишет РИА Новости.

В результате средняя цена консервы из скумбрии в несетевой рознице в феврале составила 171 рубль за условную банку (350 грамм), из сайры и тунца - 224 рубля и 261 рубль, а средняя стоимость консервы из шпрот - 247 рублей. За месяц, то есть в течение февраля, цена на рыбные консервы в РФ выросла менее заметно: например, средняя цена на скумбрию прибавила за месяц 3%, на сайру - 1%, тунец подорожал на 2%, а шпроты - на 4%.

«Самые доступные консервы - килька в томатном соусе - подорожали за год на 10%, средняя цена составила 115 рублей за условную банку. За месяц килька даже подешевела на 1%», - подсчитали в компании.

Председатель Рыбного союза Александр Панин объяснил, что сейчас на рост себестоимости рыбных консервов сильно влияет увеличение стоимости на жесть.

«Причина - резкая перестройка на фоне введения санкций логистических цепочек», - сказал он. Немного иная ситуация по сайре, где сказывается дефицит сырья: вылов этой рыбы сейчас кратно снизился во всем мире по биологическим причинам, например, в России его сейчас вообще нет.

«Но даже и такие крупные исторически ловцы сайры, как Китай, Тайвань, Япония, Филиппины, в прошлом и в этом году кратно уменьшили объемы вылова, поэтому рыба стала дефицитной и очень дорогой», - добавил председатель Рыбного союза.

Что касается кильки, добавил он, то тут промысловая ситуация была нормальная и в этом году уже тоже неплохо складывается.

Партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Альбина Корягина отметила, что популярность скумбрии и сайры в секторе морепродуктов значительно растет во всем мире - эти виды рыб являются источником омега-3 жирных кислот. Но такой рост потребления на фоне стагнации вылова ведет и к росту мировых цен на эти виды; кроме того, причинами подорожания в последние годы называют пандемию и климатические изменения, добавила эксперт.

«Сайру и скумбрию массово используют для переработки, в том числе для производства рыбьего жира, удобрений, рыбных кормов, а также как наживку для промысла. Поэтому только 13,8% выловленной скумбрии доезжает до потребителя», - заметила Альбина Корягина.

По ее мнению, такая ситуация может стать стимулом для отечественных производителей отправлять свою продукцию больше на экспорт, чем на внутренний рынок, где потребление рыбы с 2019 по 2022 год «как минимум стагнирует» на уровне 21,5-21,9 килограмма на душу населения в год.

«На фоне постоянно растущих издержек - рост тарифов перевозки, перевалки, хранения и так далее - и при не растущем спросе производители могут реагировать только одним способом – повышать цену продукции», - заключила Альбина Корягина.

В целом продажи консервов в несетевой рознице РФ в феврале снизились на 2% к прошлом году, но по регионам динамика довольно сильно варьируется: по данным «Эвотора», на Дальнем Востоке продажи рыбных консервов в несетевой рознице в феврале выросли на 9% к прошлому году, в Сибири - на 4%, а в Центральном округе на 2%. Снижался спрос в Приволжском округе - там продажи за год упали на 10%, в Южном (минус 2%) и в Северо-Западном (минус 4%). Москвичи в феврале купили рыбных консервов на 5% больше, чем год назад, петербуржцы - наоборот, меньше на 14%.