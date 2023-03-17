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Экономика

В Псковской области планируют открыть производство вездеходов

В новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах, отмечается некоторое оживление в автомобильной промышленности Северо-Западного федерального округа. В частности, предприятие Псковской области планирует в 2023 году открыть конвейерное производство вездеходов, предназначенных для рыбаков, охотников и любителей экстремального отдыха, сообщили ПАИ в псковском отделении ЦБ.

«Конвейерное производство, по словам регионального производителя вездеходов, позволит увеличить выпуск машин в десять раз. Сейчас вездеходы собирают в нескольких цехах малыми сериями», – сообщил и. о. начальника экономического отдела отделения Псков Банка России Александр Иванов.

Подробнее о текущей экономической ситуации читайте в докладе. При его подготовке используется широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов около 13,6 тыс. предприятий и мнения экспертов, что позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В феврале в опросе приняли участие более 150 предприятий Псковской области.

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