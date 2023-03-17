Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства сыра

13:25, 20 марта 2023, ПАИ

Рынок сыров является одним из наиболее важных стратегических продовольственных рынков в России. Отечественные сыры составляют примерно 30% российского молочного рынка в натуральном выражении. Эксперты Россельхозбанка изучили производство и потребление сыра в России и пришли к выводу, что к 2030 году российские производители займут более 80% рынка данной категории продукции, объем производства может достичь 1,1 млн тонн в год, а потребление - 9 кг на душу населения, сообщили в пресс-службе банка.

В России сыр исторически не являлся национальным достоянием или узнаваемым во всем мире продуктом, как, например, в Швейцарии или во Франции. При этом его употребление упоминалось в летописях еще в XVI веке, но промышленное производство началось только в петровские времена. С введением продовольственного эмбарго в 2014 году рост собственного производства сыра вырос почти в 2 раза, а импорт твердых сыров снизился примерно на 10,7%.

Снижение импорта, а также различные программы государственной поддержки, направленные на развитие сыроварения в России, привели к быстрому росту производства стандартных сыров крупными компаниями и фермерами. На сегодняшний день уровень потребления сыров в России составляет 7 кг на душу населения.

Рынок привлекает бизнес высокой доходностью и перспективами роста потребления. За последние несколько лет крупнейшие производители молока начали инвестировать в собственное производство сыра, в отрасль пришли агрохолдинги из других секторов. Исключительно «сырные» переработчики, в свою очередь, также продолжили наращивать производственные мощности.

В течение последних нескольких лет темпы роста производства существенно ускорились благодаря реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов в отрасли. Основным драйвером роста переработки молока станет производство сыров. Производство сыров в России существенно опережает темпы роста потребления молочных продуктов в целом. За период с 2017 по 2022 год производство сыров выросло до 669 тыс. т (+44,2 %).

По оценкам РСХБ, к 2030 году объем производства может превысить 1 млн т. Опережающие темпы производства сыров означают, что спрос на молоко высокого качества со стороны переработчиков будет расти.

Темп роста производства сыров в январе - декабре 2022 года по отношению к 2021 году составил 3,3%, при этом средний темп прироста за период 2017–2022 г. составляет 7,74%.

В том числе лидерами по производству в 2022 году стали:

Центральный федеральный округ (+3%) до 349,2 тыс.тонн;

Приволжский федеральный округ (+13,5%) до 132,4 тыс.тонн;

Сибирский федеральный округ (+3,7%) до 78 тыс.тонн.

На основании анализа, проведенного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка, около 90% производственной себестоимости сыров приходится на сырое молоко, которое производится внутри страны. Это позволяет производству быть по большей части независимыми от влияния санкций, действий недружественных стран и/или логистических рисков.

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