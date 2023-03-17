Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства сыра

Рынок сыров является одним из наиболее важных стратегических продовольственных рынков в России. Отечественные сыры составляют примерно 30% российского молочного рынка в натуральном выражении. Эксперты Россельхозбанка изучили производство и потребление сыра в России и пришли к выводу, что к 2030 году российские производители займут более 80% рынка данной категории продукции, объем производства может достичь 1,1 млн тонн в год, а потребление - 9 кг на душу населения, сообщили в пресс-службе банка.

В России сыр исторически не являлся национальным достоянием или узнаваемым во всем мире продуктом, как, например, в Швейцарии или во Франции. При этом его употребление упоминалось в летописях еще в XVI веке, но промышленное производство началось только в петровские времена. С введением продовольственного эмбарго в 2014 году рост собственного производства сыра вырос почти в 2 раза, а импорт твердых сыров снизился примерно на 10,7%.

Снижение импорта, а также различные программы государственной поддержки, направленные на развитие сыроварения в России, привели к быстрому росту производства стандартных сыров крупными компаниями и фермерами. На сегодняшний день уровень потребления сыров в России составляет 7 кг на душу населения.

Рынок привлекает бизнес высокой доходностью и перспективами роста потребления. За последние несколько лет крупнейшие производители молока начали инвестировать в собственное производство сыра, в отрасль пришли агрохолдинги из других секторов. Исключительно «сырные» переработчики, в свою очередь, также продолжили наращивать производственные мощности.

В течение последних нескольких лет темпы роста производства существенно ускорились благодаря реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов в отрасли. Основным драйвером роста переработки молока станет производство сыров. Производство сыров в России существенно опережает темпы роста потребления молочных продуктов в целом. За период с 2017 по 2022 год производство сыров выросло до 669 тыс. т (+44,2 %).

По оценкам РСХБ, к 2030 году объем производства может превысить 1 млн т. Опережающие темпы производства сыров означают, что спрос на молоко высокого качества со стороны переработчиков будет расти.

Темп роста производства сыров в январе - декабре 2022 года по отношению к 2021 году составил 3,3%, при этом средний темп прироста за период 2017–2022 г. составляет 7,74%.

В том числе лидерами по производству в 2022 году стали:

  • Центральный федеральный округ (+3%) до 349,2 тыс.тонн;
  • Приволжский федеральный округ (+13,5%) до 132,4 тыс.тонн;
  • Сибирский федеральный округ (+3,7%) до 78 тыс.тонн.

На основании анализа, проведенного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка, около 90% производственной себестоимости сыров приходится на сырое молоко, которое производится внутри страны. Это позволяет производству быть по большей части независимыми от влияния санкций, действий недружественных стран и/или логистических рисков.

 

Реклама

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

В среднем более 19 тысяч рублей в год тратят псковичи на оплату услуг ЖКХ
17 марта 2023

Почти 6 млн рублей получили псковские работодатели за трудоустройство безработных
17 марта 2023

Первый урожай огурцов собрала псковская агрофирма «Победа»
16 марта 2023

Снизить налоги за несовершеннолетних работников предложил Минтруд

16 марта 2023

В районах прошли круглые столы для предпринимателей
16 марта 2023

Псковичи смогут поесть в псковском кафе без наличных и карт
15 марта 2023

Псковские «управляйки» проведут перерасчёт за коммунальные услуги
15 марта 2023

Как Псковская губерния стала лидером по продаже льна, рассказали в архиве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...