Стружанин получил штраф за незаконную регистрацию иностранцев

11:39, 21 марта 2023, ПАИ

Жителя Струго-Красненского района осудили за фиктивную постановку на учет иностранцев. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

Мужчина заверил своей подписью и направил по почте в отдел полиции Струго-Красненского района четыре бланка уведомлений о прибытии иностранного гражданина, указав при этом заведомо ложные сведения о том, что четверо граждан Республики Узбекистан пребывают в его доме, расположенном в деревне Ровное Струго-Красненского района.

При этом фактически мужчина не намеревался предоставлять иностранцам свой дом для проживания.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа. Приговор суда пока не вступил в законную силу.