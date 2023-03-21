Стружанин получил штраф за незаконную регистрацию иностранцев
Жителя Струго-Красненского района осудили за фиктивную постановку на учет иностранцев. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.
Мужчина заверил своей подписью и направил по почте в отдел полиции Струго-Красненского района четыре бланка уведомлений о прибытии иностранного гражданина, указав при этом заведомо ложные сведения о том, что четверо граждан Республики Узбекистан пребывают в его доме, расположенном в деревне Ровное Струго-Красненского района.
При этом фактически мужчина не намеревался предоставлять иностранцам свой дом для проживания.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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