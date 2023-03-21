Певец Стас Пьеха попал в больницу

15:57, 21 марта 2023, ПАИ

Певец Стас Пьеха попал в больницу. Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

Музыкант поделился кадрами из палаты, где он лежит под капельницей. По словам артиста, он оказался в медицинском учреждении из-за коронавируса, передает телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости».

Стас Пьеха – российский певец, участник проекта «Фабрика звёзд». Внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.