Нашествия уничтожающих леса Латвии жуков в Псковской области нет — эксперт

09:51, 22 марта 2023, ПАИ

Массовых заражений лесов жуком-короедом в Пыталовском районе Псковской области, который граничит с Латвией, не наблюдается. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила лесничий Пыталовского участкового лесничества Ольга Старовойтова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее сообщалось, что жук-короед наносит ущерб лесам в Латвии. «У нас и всегда жуки есть, их, в зависимости от условий, то больше, то меньше. Массового нашествия не наблюдается», - уточнила Ольга Старовойтова.

По её словам, жуки короеды-типографы появились примерно около двух лет назад. «Два года назад у нас было засушливое лето, сменились погодные условия, это привело к лучшим условиям для размножения этого вида жуков. В основном он обитает на ёлке», - рассказала собеседница ПАИ.

Как объяснила лесничий, при массовом скоплении жуков в лесу он начинает засыхать. «Если жуки нападают, лес засыхает, потом приходится проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. Если небольшая стадия, можно биологическими препаратами пользоваться. Если жуков крайне много и происходит сильное заражение, то поможет только вырубка, выборочная или сплошная», - объяснила специалист.