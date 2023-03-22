Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нашествия уничтожающих леса Латвии жуков в Псковской области нет — эксперт

Массовых заражений лесов жуком-короедом в Пыталовском районе Псковской области, который граничит с Латвией, не наблюдается. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила лесничий Пыталовского участкового лесничества Ольга Старовойтова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее сообщалось, что жук-короед наносит ущерб лесам в Латвии. «У нас и всегда жуки есть, их, в зависимости от условий, то больше, то меньше. Массового нашествия не наблюдается», - уточнила Ольга Старовойтова.

По её словам, жуки короеды-типографы появились примерно около двух лет назад. «Два года назад у нас было засушливое лето, сменились погодные условия, это привело к лучшим условиям для размножения этого вида жуков. В основном он обитает на ёлке», - рассказала собеседница ПАИ.

Как объяснила лесничий, при массовом скоплении жуков в лесу он начинает засыхать. «Если жуки нападают, лес засыхает, потом приходится проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. Если небольшая стадия, можно биологическими препаратами пользоваться. Если жуков крайне много и происходит сильное заражение, то поможет только вырубка, выборочная или сплошная», - объяснила специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2023

Зарплаты на псковском рынке труда обсуждают в медиацентре ПАИ

22 марта 2023

Образование ледяных заторов прогнозируется при вскрытии реки Великой

22 марта 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
22 марта 2023

Темпы продаж полисов каско подскочили в три раза
22 марта 2023

Комплекс с воркаутом появится на улице Госпитальной в Пскове
22 марта 2023

Вода появилась в подземном переходе в Великих Луках
22 марта 2023

Для выпускников Печорской гимназии создали памятные футболки
22 марта 2023

Пьяный пенсионер совершил ДТП в центре Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...