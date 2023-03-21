Жук-короед наносит ущерб лесам в Латвии

11:12, 21 марта 2023, ПАИ

Жук короед-типограф уничтожает леса в Латвии, пишет телеграм-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал внеочередное заседание Совета по кризисному управлению. Министерство земледелия призовет Совет поддержать объявление режима чрезвычайной ситуации в ряде самоуправлений Видземского, Курземского, Земгальского и Латгальского регионов в 2023 году.

«На леса напал восьмизубый еловый короед, также известный как жук-типограф», - отмечается в сообщении.

Эти жуки не только питаются древесиной, что может привести к гибели дерева, но и переносят споры грибка, из-за чего использование зараженной короедами древесины в строительстве может быть опасно.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года в национальном парке «Гауя» в Латвии, на берегу реки Аматы, уничтожены деревья. «Местные жители обеспокоены состоянием деревьев в парке, однако чиновники уверяют, что все согласовано. Целью было избавиться от деревьев, которые повредили паразиты. Работы проводились на частной земле», - говорится в сообщении.